Начался прием заявок в рейтинг менеджеров регионов

Ассоциация менеджеров объявила о начале приема заявок на участие в рейтинге «Топ-100 российских менеджеров. Регионы». Проект нацелен на выявление наиболее профессиональных управленцев в регионах России, которые являются лидерами в своих отраслях и функциональных направлениях. Первыми подать заявки смогут руководители из Свердловской и Нижегородской областей.

© предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

С 20 октября заявки принимаются от представителей Свердловской области, а с 22 октября – от Нижегородской области. Прием кандидатур продлится до 10 декабря 2025 года. В 2025 году рейтинги впервые пройдут в этих двух субъектах, а к 2028 году планируется охватить все регионы Российской Федерации.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев отметил:

«Запуск рейтингов «Топ-100 российских менеджеров. Регионы» — важный шаг для развития управленческого потенциала нашей страны. Выявление и поддержка лучших руководителей на местах — залог формирования сильной, инновационной и конкурентоспособной экономики. Основанные на 25-летнем опыте и методологии федерального проекта «Топ-1000 российских менеджеров» рейтинги станут платформой укрепления кадрового резерва и продвижения передовых управленческих практик во всех регионах России».

Методология рейтинга построена на принципе «лучшие выбирают лучших» – в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег по таким критериям, как деловая репутация и вклад в развитие компании. Официальный классификатор включает 10 функциональных и 13 отраслевых направлений, среди которых высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор и другие ключевые позиции.

От каждой компании допускается участие не более одного кандидата в каждом функциональном направлении. Стаж работы руководителя в организации на данной позиции должен составлять не менее 6 месяцев. Итоги рейтинга будут подведены в феврале 2026 года, а список лауреатов опубликован на страницах издания «Коммерсантъ». Лучшие управленцы станут номинантами на получение одноименной премии.

Официальный медиапартнер: Rambler&Co.