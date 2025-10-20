Жена Боярского прокомментировала новости о его уходе со сцены

Михаил Боярский продолжает карьеру в драматическом театре, несмотря на слухи о возможном уходе со сцены. Об этом сообщила супруга артиста Лариса Луппиан, пишет «Mash на Мойке».

Ранее СМИ писали, что артист якобы сказал о завершении карьеры на встрече с поклонниками в Театре имени Ленсовета.

«Слов о полном уходе со сцены на встрече в театре Ленсовета не было», — подчеркнула Луппиан.

Она отметила, что сейчас ее супруг занят в двух спектаклях — «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». В одном из них он играет постоянно, в другом выходит на сцену по мере возможностей.