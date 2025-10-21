Отец Илона Маска прилетел в Казань

Отец американского миллиардера, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, предприниматель Эррол Грэм Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. В столице Татарстана его встретили с чак-чаком, сообщает RT в Telegram-канале.

© Telegram-канал RT на русском

«В ходе визита Эррол Маск побывал в ИТ-парке на Петербургской и ИТ-парке им. Башира Рамеева, где познакомился с ключевыми направлениями развития IT-отрасли Татарстана», – заявили в пресс-службе ИТ-парка.

По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, вскоре также посетит Россию в ближайшее время.

Маск-старший отметил, что ранее его сын уже бывал в России. «Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», – подчеркнул он.

18 октября Эррол Маск сообщил, что с его точки зрения Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и превосходит по впечатлениям даже Лондон и Вашингтон.