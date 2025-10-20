Россиянам объяснили, почему длинные новогодние выходные — это плохо

Четыре негативных последствия длинных новогодних каникул для российской экономики выделила эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее оценке, 12-дневный перерыв в работе создает серьезные проблемы для бизнеса и экономики в целом.

«Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, а значит, и для экономики. В современном мире значительная часть предприятий работает в непрерывном режиме. Это транспорт, энергетика, ретейл, индустрия гостеприимства, развлечений и общественного питания, доставка товаров и еды и так далее. Сотрудники, работающие в праздничные дни, получают оплату в двойном размере, что ведет к росту расходов на персонал, которые и так постоянно увеличиваются», — отметила Кожевникова для «Газеты.Ru».

Эксперт также обратила внимание на приостановку работы банков и государственных учреждений, что создает дополнительные операционные сложности для бизнеса. Кроме того, двухнедельный перерыв существенно замедляет реализацию проектов и вывод новых продуктов на рынок, что особенно критично в условиях цифровой экономики.

Отдельной проблемой Кожевникова назвала снижение производительности труда в первые рабочие дни после каникул. Постотпускной синдром, характеризующийся эмоциональным спадом и трудностями адаптации, в полной мере проявляется у сотрудников, вернувшихся с затяжных новогодних праздников.

В 2026 году новогодние каникулы в России продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такое решение было согласовано с Трудовым кодексом и утверждено правительством, а министр труда Антон Котяков отметил, что столь длительный период отдыха не устанавливался в последние годы. Ранее юристы отмечали, что при грамотном планировании отпуска россияне могут увеличить праздничный период до 16 дней.