Подсчитано, сколько в Россию после начала СВО вернулось людей

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин заявил о масштабном возвращении в Россию граждан, покинувших страну после начала специальной военной операции. По его оценкам, основанным на анализе миграционных данных, число вернувшихся релокантов может достигать 405 тысяч человек.

«По разным подсчетам, после начала СВО Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек. От 10 до 45% из них вернулись еще в 2022–2024 годах», — сообщил экономист в интервью «Газете.Ru».

Никитин отметил, что возвращение высококвалифицированных специалистов приносит российской экономике не только человеческий капитал, но и ценный международный опыт. Однако процесс реинтеграции сопровождается серьезными вызовами — от роста цен на аренду жилья до сложностей с трудоустройством. По данным эксперта, только с мая по сентябрь 2025 года стоимость аренды и покупки недвижимости в новостройках выросла на 12-13%.

Экономист подчеркнул, что не все работодатели готовы принимать назад сотрудников, уехавших в 2022 году. Релокантам приходится сталкиваться с последствиями своего выбора, при этом многие успели обзавестись за границей семьями, недвижимостью и постоянной работой.

Особое внимание Никитин уделил демографическим проблемам России. Он заявил о необходимости упрощения процедур возвращения соотечественников и проведения системной работы по поддержанию их связи с Родиной. По мнению эксперта, ключевыми направлениями государственной политики должны стать поддержка семей и укрепление патриотизма среди россиян за рубежом.