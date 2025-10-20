сенью 2025 года россиян ждет необычный рабочий график. Впервые за год многим придется отработать целых шесть дней подряд — до субботы 1 ноября. Когда именно наступит шестидневная рабочая неделя, почему это происходит и как грамотно спланировать свое время — в материале URA.RU.

Как работаем и отдыхаем в октябре-ноябре 2025: когда ждать шестидневку

Длинная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября 2025 года. Шесть рабочих дней подряд — с понедельника по субботу включительно. Причина такого графика — предстоящие длинные выходные в честь Дня народного единства.

Все дело в переносе выходного дня. Согласно производственному календарю, выходной с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября, сообщает Роструд. Это стандартная практика, которая позволяет создать непрерывный период отдыха для празднования Дня народного единства 4 ноября. Такой график установлен в соответствии с производственным календарем, утвержденным правительством РФ.

Особенности работы в шестидневную неделю

Предстоящая шестидневная рабочая неделя по-разному отразится на сотрудниках с различными графиками работы. Для тех, кто привык к пятидневке, суббота 1 ноября станет полноценным рабочим днем, который необходимо будет отработать. При этом конкретное время начала и окончания работы в этот день нужно будет согласовать с работодателем. А вот для тех, кто и так трудится шесть дней в неделю, особых изменений не предвидится — для них 1 ноября останется обычной рабочей субботой, правда, с одним приятным бонусом: как и в любой предпраздничный день, рабочий день будет сокращен на один час.

Перенос выходных дней в ноябре 2025

Схема переноса выходных дней выглядит следующим образом:

Суббота 1 ноября становится рабочим днем

Выходной с 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября

Образуются трехдневные выходные: 2-4 ноября

Перенос выходных дней регламентирован:

Статьей 112 Трудового кодекса РФ;

Постановлением Правительства РФ о переносе выходных дней;

Единым производственным календарем на 2025 год.

Как будет оплачиваться шестидневная рабочая неделя

Суббота 1 ноября считается предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час. Оплачивается этот день как обычный рабочий, без дополнительных надбавок. Для тех, кто и так работает по шестидневному графику, ничего не меняется — просто 1 ноября будет короче на час.

Ноябрь 2025: рабочие и выходные дни

Общая картина ноября выглядит так:

Рабочих дней: 19

Выходных дней: 11

Короткая неделя после праздников: с 5 по 7 ноября — всего 3 рабочих дня.

Подготовка к новогодним праздникам 2026

После ноябрьских изменений россиян ждет стандартный график работы в декабре 2025 года:

Последний рабочий день года — 30 декабря (вторник)

31 декабря объявлен выходным днем

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года

Советы по планированию рабочего времени

Чтобы эффективно справиться с шестидневной рабочей неделей, рекомендуем:

Равномерно распределить рабочую нагрузку на все шесть дней

Важные задачи запланировать на первую половину недели

Использовать сокращенный день 1 ноября для завершающих задач

Заранее спланировать дела на длинные выходные.

Частые вопросы о шестидневной рабочей неделе 2025

Обязаны ли все организации работать по такому графику?

Да, график утвержден на государственном уровне и является обязательным для всех работодателей.

Можно ли взять отгул в шестидневную рабочую неделю?

Да, в соответствии с обычной процедурой предоставления отпуска за свой счет.

Как оплачивается работа в субботу 1 ноября?

В обычном размере, так как это установленный рабочий день по производственному календарю.