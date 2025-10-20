У актера Анатолия Лобоцкого обнаружили быстрораспространяющуюся опухоль

У актера Анатолия Лобоцкого, известного по сериалу «Молодёжка», обнаружили быстро прогрессирующую опухоль. 66-летний артист обратился в больницу с жалобами на боли в груди, пишет Mash.

В начале 2024 года Лобоцкому уже удалили часть легкого из-за периферического рака. Однако болезнь продолжила распространяться на другие органы.

Сейчас актер проходит курс лечения и остается под наблюдением врачей.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг — сыграл десятки ролей в кино, включая знаменитые сериалы «Молодёжка» и фильм «Калашников». В ближайшее время зрители увидят артиста в новых проектах «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».