75-летний Михаил Боярский завершил драматическую карьеру и больше не снимается. Об этом сообщает Kp.ru.

© Passion.ru

В беседе с журналистами актер признался, что завершил драматическую карьеру. По мнению Боярского, он сделал в кино все, что мог.

«Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил», — высказался артист.

На завершение карьеры его вдохновила Алиса Фрейндлих, которая стала для Боярского ориентиром в профессии.

Михаил Боярский рассказал, какой ценой далась всенародная любовь

Актер отметил, что обучать будущих звезд кино не хочет, но с удовольствием занялся бы общественной работой.

«Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше», — резюмировал он.

Несмотря на заявление, актер задействован в театральных постановках этого года.