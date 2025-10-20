Королева красоты застрелила собственного жениха: фото

Королеву красоты и популярную модель из Мексики Ванессу Гурролу Перасу обвинили в расправе над женихом. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным следствия, девушка семь лет встречалась с Кристианом Эспинозой Сильверой — членом картеля «Арельяно-Феликс» по прозвищу «Эль Часто». Убийство с применением огнестрельного оружия произошло 17 февраля 2024 года в Сан-Диего, в районе университетского городка. Правоохранители считают, что причиной преступления стали разборки между мексиканскими наркокартелями.

Сейчас модель с 1,5 млн подписчиков в соцсетях отбывает наказание в центре заключения «Лас-Колинас». Следующее судебное слушание по делу состоится 20 октября.

Пераса прославилась в 2011 году, когда победила в региональном конкурсе красоты в городе Масатлан. Из-за схожей внешности местные СМИ прозвали ее двойником Эммы Коронел — жены наркобарона Хоакина Гусмана. Ванесса активно вела блог и владела бизнесом по продаже продуктов для похудения. Девушка часто путешествовала и вела роскошный образ жизни.

Кадры вероломной красотки — в галерее «Рамблера».