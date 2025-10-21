Родственники ищут москвичку, внезапно пропавшую в Таиланде

Гражданка России, проживавшая на Пхукете, внезапно исчезла. Она перестала выходить на связь 5 дней назад, пишет SHOT.

Тревогу забила подруга пропавшей. 30-летняя россиянка с 17 октября не выходила на связь. Москвичка в удаленном режиме работала менеджером по подбору персонала. 5 дней назад она перестала отвечать на сообщения. Близкие организовали поиски девушки.

Родные не исключают, что москвичка могла стать жертвовой мафии, которая в последнее время бесчинствует в Таиланде и Мьянме.

Речь идет о преступных скам-центрах, которые заманивают граждан России и Белоруссии якобы для трудоустройства, а затем отдают людей в рабство. По данным правозащитников в плену сейчас могут находиться несколько десятков россиян. Поисками девушки занимаются полиция и посольство.