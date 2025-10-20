У кого сегодня день рождения: российский журналист и Нобелевский лауреат

20 октября родились известный российский телеведущий и журналист, лауреат Нобелевской премии по физике и британский кинорежиссер. Кто еще празднует сегодня день рождения, в материале «Рамблера».

Сегодня принимает поздравления один из самых известных российских телеведущих Владимир Соловьев. Он родился 20 октября 1963 года в Москве. Соловьев закончил Московский институт стали и сплавов, получил степень кандидата экономических наук, преподавал в США. После возвращения в Россию сначала стал ведущим на радио, а затем попал на телевидение. Автор ряда авторских программ, в том числе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Получил премию ТЭФИ.

В феврале 2022 года Владимир Соловьев попал под санкции Евросоюза и нескольких других государств, в том числе Японии и Новой Зеландии. На Украине он заочно осужден и объявлен в розыск.

Джеймс Чедвик

Сэр Джеймс Чедвик, являющийся первооткрывателем нейтрона и фотоядерной реакции, родился 20 октября 1891 в Боллингтоне в английском графстве Чешир. Он окончил Манчестерский университет, где учился у известного физика-ядерщика Эрнеста Резерфорда. Джеймс Чедвик лауреат Нобелевской премии по физике за 1935 год, получил медаль Фарадея. В 1941 году его доклад вдохновил правительство США начать серьезные исследования атомной бомбы.

Также в Великобритании, но уже в 1956 году, родился Дэнни Бойл — кинорежиссер и продюсер. Сегодня ему исполняется 68 лет. Бойл получил всемирную известность после выхода его фильма «На игле».

Кто еще родился 20 октября:

1350 год — великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской;

1923 год — испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс» Энрике Бернат;

1927 год — советский и российский актер театра и кино Игорь Горбачев;

1946 год — австрийская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек;

1958 год — датско-американский актер, писатель, фотограф и художник, Арагорн из «Властелина колец» Вигго Питер Мортенсен-младший;

1971 год — австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер Данни Миноуг.