Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу

В России фиксируется резкий приток граждан старшего возраста на рынок труда. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на сервис HH.ru.

© Российская Газета

В январе-августе 2025 года россияне в возрасте старше 55 лет разместили или обновили свыше 413 тысяч резюме. Для сравнения, год назад данный показатель был на треть ниже. Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Тывы и Костромской области - здесь количество резюме выросло больше, чем вдвое.

Уточняется, что женщины ищут работу чаще мужчин. За указанный период они разместили или обновили почти 260 тысяч резюме, мужчины же - всего 154 тысячи.

Средняя зарплата, которую хотят получать соискатели, составляет 65,8 тысячи рублей, что на 9,2 тысячи рублей меньше ожиданий всех кандидатов вне зависимости от возраста. Наиболее высокие запросы наблюдаются в Чукотском автономном округе, где жители нацелены зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц. Далее идут Тыва, Магаданская область и Ненецкий автономный округ (по 100 тысяч рублей). Самые скромные запросы оказались у кандидатов из Псковской, Кировской и Ярославской областей, республик Мордовия и Марий Эл (по 45-49 тысяч рублей).

Каждый пятый пенсионер хотел бы работать "белым воротничком" - консультантом, менеджером, специалистом по маркетингу, администратором магазина, финансовым директором и т.д.

Отдельно отмечено, что с начала года работодатели направили соискателям старшего возраста 2,5 млн приглашений на вакансии. Это на 75% превышает показатели 2024 года.