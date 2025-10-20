HR-специалист назвал главные правила эффективной работы с зумерами

Для эффективного взаимодействия с поколением зумеров нужны новые законы и порядки, например, необходимо уважать их личные границы, критиковать конструктивно и быть искренним. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-директор сети кофеен «Здрасте» Юлия Ряжеская.

«Говорите быстро и по делу. Зумеры мыслят в категории здесь и сейчас. Они не ищут пять вариантов решения — им нужен один, понятный и сразу применимый. В этом их сила: они быстро принимают решения и уверенно действуют, но если коммуникация затянута, сложна или неструктурирована, интерес к собеседнику и теме разговора исчезает. Поэтому главное правило — ясность и скорость», — сообщила Ряжеская.

Она также отметила, что для зумеров личные границы — не фигура речи, а внутренняя опора. Они не терпят давления, неформальных вторжений и жестких рамок, уточнила эксперт.

«Руководитель, который игнорирует это, теряет команду за считанные недели. Рабочее пространство, где есть уважение, гибкий график и обратная связь, воспринимается ими как зона доверия», — пояснила Ряжеская.

Специалист также посоветовала при взаимодействии с цифровым поколением стараться критиковать конструктивно. По ее мнению, они ждут от руководителя диалога: что получилось, что развить, какие сильные стороны стоит использовать дальше.

Создавайте пространство для выбора. Карьерная лестница для зумеров существует, но не в классическом виде. Они ищут себя, пробуют разные сферы, тестируют роли. Только найдя направление, которое откликается, готовы расти и вкладываться. Поэтому руководителю важно не навязывать путь, а создавать среду, где человек может пробовать и учиться Юлия Ряжеская HR-директор

Развивайте отношения с помощью искренности, посоветовала она. Зумеры мгновенно чувствуют фальшь, и это то, что разрушает доверие. Кроме того, поколением Z невозможно управлять приказами. Зато с ним можно выстраивать культуру доверия, уважения и общей цели, заключила специалист.

«Там, где лидер показывает пример, дает свободу и поддержку, зумеры становятся самой мотивированной и креативной частью команды», — подытожила она.

