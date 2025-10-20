По словам Эррола Маска, он не может смотреть передачи на этих каналах из-за низкого качества контента.

"Я терпеть не могу смотреть хоть что-то на таких каналах, как CNN или Би-би-си. Там несут бессмыслицу, полнейшую чушь", — заявил он.

Отец предпринимателя также предположил, что эти телеканалы считают своих зрителей "идиотами", исходя из содержания их материалов. Эррол Маск привел сравнение с RT, отметив, что на этом телеканале, в отличие от западных, звучат "разумные вещи" и отсутствует давление на аудиторию.

По его словам, именно после начала просмотра RT он стал замечать разницу в подаче информации 18 октября Эррол Маск заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире и превосходит по впечатлениям Вашингтон и Лондон.