Купивший Mercedes Блиновской мужчина может лишиться автомобиля

Москвич Сергей, который купил принадлежащий королеве марафонов Елене Блиновской автомобиль Mercedes, может остаться без машины. Финансовый управляющий блогера обратилась в арбитражный суд с требованием признать сделку о продаже авто недействительной и вернуть иномарку, чтобы потом продать её в рамках дела о банкротстве.

Машину Блиновской продали жителю Москвы Сергею в марте прошло года, когда блогер уже была в СИЗО.

«Признать право собственности на транспортное средство Mercedes-Benz S 4504 MA за ИП Блиновской Е.О. Обязать (владельца машины) вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. транспортное средство — Mercedes-Benz S 4504 MA», — говорится в судебных документах.

Финансовый управляющий также требует вернуть 4 млн рублей с продажи авто и обратить их в конкурсную массу имущества, а за нынешним владельцем машины сохранить право потребовать от Блиновской возврата денежных средств, которые он заплатил за машину.

RT удалось найти собственника автомобиля. Сергей оказался не в курсе, что его машину могут отобрать.

«Я ничего об этом не знаю», — отметил он в беседе с RT.

Блиновскую в прошлом году признали банкротом. Блогер стала распродавать свой роскошный автопарк, в котором в том числе было Lamborghini Urus и Bentley Continental.

Ранее стало известно, что мосгорсуд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, смягчив срок заключения до 4,5 года, в ближайшее время она выйдет из СИЗО.