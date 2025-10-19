Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался об ограблении Лувра, одного из крупнейших и популярнейших художественных музеев мира.

«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали», – приводит слова Черданцева телеграм-канал «Мутко против».

Ограбление Лувра: что известно к этому часу

Из музея вынесли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины. Как сообщил министр МВД Франции, двое грабителей проникли в здание и вынесли похищенное через грузовой лифт, а затем скрылись с сообщником на мотоцикле. Один из похищенных предметов — корону супруги Наполеона III — позже нашли сломанным.