Стали известны подробности российского аналога «Оскара»

Народный артист России Никита Михалков раскрыл подробности проведения первой церемонии вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», российского аналога «Оскара». Его слова приводит ТАСС.

По словам выдающегося постановщика, первая церемония пройдет уже 27 ноября 2025 года, состоится в московском театре Мастерская «12». Известно, что картина-лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, победители других номинаций получат по 250 тысяч долларов. Примечательно, что награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходить церемония.

Среди номинаций премии будут категории «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и другие стандартные номинации, а также приз за «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство» и «Приз за вклад в мировой кинематограф».

