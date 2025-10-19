Москвич лишился рекордной суммы из-за кибермошенничества

Москвич потерял рекордные 450 млн рублей в результате кибермошенничества. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по Москве Антон Кононенко в интервью «Интерфакс».

По его словам, этот случай, произошедший весной 2025 года, стал рекордным по сумме ущерба в Москве. Кононенко отметил, что в настоящее время киберпреступления совершаются с ущербом от миллиона рублей и выше, а случаи с мелкими суммами практически исчезли.

Он также подчеркнул, что за последние три года суммы ущерба от таких преступлений значительно выросли. Если раньше расследовались дела с потерями в 15, 20 или 50 тысяч рублей, то теперь около 80% киберпреступлений относятся к категориям тяжких и особо тяжких, где ущерб начинается от 250 тысяч рублей.

