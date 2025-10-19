VisionLabs: мошенники могут использовать дипфейки звезд в информации о концертах

Мошенники постоянно меняют схемы работы, следят за мировыми событиями. Они могут использовать информацию о турне зарубежных звезд и предпринять попытки обмануть россиян с помощью дипфейков, заявила заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. Об этом пишет «Прайм».

В российских СМИ в последние месяцы неоднократно появлялись публикации о концертах Канье Уэста и других популярных американских исполнителей. Позже выяснялось, что информация не соответствует действительности.

«Мошенники могут создавать дипфейки знаменитостей для обмана российских фанатов. Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, связанной с появившимися слухами о концертах в России [популярных певцов], и попытаться обмануть россиян с помощью дипфейков», — пояснила Дешкина.

По ее данным, в последние месяцы наблюдается взрывной рост числа дипфейков с участием известных личностей в США. Она добавила, что улучшение ИИ-моделей для генерации видео позволило пользователям создавать более качественные ролики.

Специалист предупредила, что ИИ научился редактировать существующие видео и имитировать определенные стили — например, съемку с камеры наблюдения.

Дешкина заметила, что созданные ИИ видеоролики аферисты могут использовать для наполнения страниц в соцсетях, на сайтах, создания объявлений. Она уточнила, что следует пользоваться только проверенными источниками при покупке билетов.