Россиянам объяснили, какой метод длительного хранения продуктов эффективнее

Заморозка продуктов — один из самых простых и эффективных способов их хранения. При правильном подходе этот метод позволяет сохранить витамины, минералы и другие полезные вещества, рассказала в беседе с RT эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Основное преимущество заключается в том, что заморозка замедляет процесс разложения и роста бактерий. Разные продукты имеют разные сроки хранения в таком виде. Например, рыба и курица останутся свежими вплоть до трёх месяцев, мясо — до девяти месяцев, фрукты и овощи — до года», — рассказала эксперт.

По её словам, во-первых, замораживать следует свежие продукты, когда они обладают лучшими вкусовыми качествами.

«Во-вторых, для оптимизации времени и собственных сил замораживать можно не только отдельные продукты, но и целые заготовки для блюд. В этом случае отправлять в морозильную камеру следует сформированные порции — так вы сможете значительно упростить процесс приготовления пищи. Однако важно помнить, что не все продукты подходят для заморозки. Некоторые из них могут потерять свои качества — например, картофель или огурцы», — добавила специалист.

Отмечается, что консервация — более вариативный метод хранения продуктов.

«Он позволяет не только сохранять еду на длительный срок, но и делать вкус продуктов более интересным. Используя в консервации сахар, соль и специи, можно создавать самые разные вкусовые сочетания. Один и тот же продукт будет иметь совершенно разные вкусы в зависимости от метода, который вы выберете. Самые популярные среди них квашение, маринование и соление. Большой плюс консервации заключается в том, что она продлевает срок хранения до нескольких лет», — пояснила собеседница RT.

Однако стоит отметить, что при консервировании некоторые витамины могут разрушаться из-за высоких температур, предостерегла Самойлова.

«Например, уровень витамина C значительно снижается во время обработки», — рассказала эксперт.

Выбор между заморозкой и консервацией зависит от предпочтений и целей, подчеркнула она.

«Если вы стремитесь сохранить максимальное количество витаминов и минералов, заморозка будет более предпочтительным вариантом. Она также подходит для людей, которые любят готовить свежие блюда из сезонных продуктов. С другой стороны, если вы хотите разнообразить свой рацион и иметь под рукой готовые к употреблению продукты, то консервация станет отличным решением. Она позволяет создавать уникальные сочетания вкусов и текстур», — считает аналитик.

Она посоветовала использовать разные варианты по настроению и в зависимости от конкретных продуктов.

Ранее россиянам назвали продукты, которые спасают от авитаминоза.