В ОП предложили увеличить срок обучения в школах России до 12 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб высказал мнение, что срок обучения в школах нужно увеличить до 12 лет.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, такой подход стал «необходимостью», так как школьная программа с каждым годом усложняется, появляются новые предметы и информации становится больше. Гриб отметил, что такой «объём знаний уже сложно уложить в 11 лет».

Замсекретаря ОП добавил, что вопрос введения 12-летнего образования нужно рассмотреть в ближайшие годы. Такое изменение, отмечает он, повлияет на качество школьного образования.

В сентябре глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники, независимо от класса, должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам суммарно не более 3,5 часа.

Он также сообщал, что ведомство не планирует вводить новые школьные предметы. По его словам, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется широкий кругозор.