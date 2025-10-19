Сенатор Гибатдинов выступил за развитие системы патронажа беременных

В России нужно развивать систему социального патронажа беременных, чтобы не допускать трагедий с новорожденными. Об этом сообщил ТАСС сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, нужно активнее выявлять тех будущих матерей, которые не стоят на учете. У беременных должна быть возможность анонимно проконсультироваться и получить помощь. Укреплять надо и материальную поддержку семей с детьми. По мнению Гибатдинова, обнаружение новорожденных на улицах, в подъездах и у мусорных контейнеров говорит о том, что "отчаявшиеся женщины готовы пойти на самые страшные меры".

Сенатор назвал спорным вопрос установки бэби-боксов, но сказал, что они могут спасти десятки детских жизней.

"В любом случае, государство должно подставлять плечо в момент, когда женщина стоит перед страшным выбором - ведь чаще всего на этот шаг идут те, кто потерял надежду", - подчеркнул член Совфеда.

Два дня назад на Московском проспекте в Санкт-Петербурге прохожие нашли коляску с младенцем, оставленную без присмотра. Вскоре задержали его 35-летнюю мать. В прошлом она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и на этот раз оставила дочь в опасной ситуации.

Женщина раскаялась, признала свою вину и объяснила свои действия финансовыми проблемами и нервным срывом.