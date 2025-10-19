В РФ может появиться перечень лекарств, за прием которых лишат водительских прав

В России может быть введен официальный перечень лекарственных препаратов, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав. Соответствующий законопроект, уже принятый Государственной думой в первом чтении, предполагает установление административной ответственности за управление транспортным средством под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Согласно инициативе, перечень конкретных веществ, входящих в состав таких препаратов, определит правительство РФ. В него, вероятно, войдут средства, затрудняющие концентрацию внимания, например снотворные и седативные препараты. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Для привлечения к ответственности должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом таких лекарств, но не связанных с употреблением алкоголя или иных одурманивающих веществ. В рамках совершенствования законопроекта также предлагается маркировать соответствующие лекарственные средства предупреждающей надписью «противопоказано при вождении» для информирования потребителей.

Законопроект был внесен правительством РФ в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой.