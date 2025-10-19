В МИД РФ считают поездки в Иран небезопасными

МИД РФ пока не рекомендует российским туристам посещать Иран.

По данным ведомства, сохраняются риски внезапной эскалации военно-политической напряженности вокруг Ирана. С учетом неполного восстановления местного туристического сектора после недавнего ирано-израильского вооруженного конфликта возобновление туристических поездок в Иран на данном этапе представляется преждевременным, цитирует АТОР заявление внешнеполитического ведомства.

В то же время в МИД РФ не видят препятствий для посещения россиянами Израиля. Для этого туроператорам необходимо получить рекомендацию Минэкономразвития.