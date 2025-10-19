Российский аэропорт временно ограничил полеты

В Аэропорту Саратова Гагарин ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, меры приняты 18 октября с 23.50 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель ведомства.

Ранее аналогичные меры ввели в международном аэропорту Грабцево в Калуге. Также полеты ограничили в воздушной гавани Волгограда.