Камчатский спасатель признан лучшим в России
Каждый год в системе МЧС проводится конкурс профессионально мастерства. В этом году лучшим спасателем России признан Андрей Полюхов, сотрудник поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пишет Telegram-канал ведомства.
Конкурс профессионального мастерства состоялся на базе Ногинского спасательного центра МЧС России в Подмосковье.
Участникам было необходимо пройти несколько сложных этапов, в каждом из которых они показывали свой уровень подготовки.
"Изначально я не ожидал, что выйду в финал конкурса и очень волновался, когда мне сказали, что я лечу в Москву представлять на конкурсе Дальний Восток. Готовился серьезно, в последнюю неделю мне очень помогали мои коллеги из отряда, - рассказывает Андрей Полюхов. - А когда я узнал, что победил, меня переполняли эмоции. Первым делом сообщил о победе маме, потом - начальнику, а далее уже друзьям и коллегам. Большинство сказали мне, что даже не сомневались в победе".