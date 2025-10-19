Камчатский спасатель признан лучшим в России

Каждый год в системе МЧС проводится конкурс профессионально мастерства. В этом году лучшим спасателем России признан Андрей Полюхов, сотрудник поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пишет Telegram-канал ведомства.

Конкурс профессионального мастерства состоялся на базе Ногинского спасательного центра МЧС России в Подмосковье.

Участникам было необходимо пройти несколько сложных этапов, в каждом из которых они показывали свой уровень подготовки.