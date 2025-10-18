Умер бывший глава парламента Крыма

Бывший глава парламента Крыма Леонид Грач умер на 78-ом году жизни. Об этом сообщил Государственный совет республики на своем сайте.

«Президиум (...) выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 гг., почетного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.

Грач занимал пост главы парламента Крыма с 1998 по 2002 год, после чего с 2002 по 2012 годы избирался депутатом Верховной Рады Украины.

