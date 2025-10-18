Высылаемых из Латвии россиян пригласили в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил жителям Латвии, которые находятся под угрозой депортации, переехать в регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что переехать в регион могут жители Латвии и других стран в рамках указа президента РФ №702.

«Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности», — написал Никитин.

Губернатор добавил, что агентство «ОКА» помогает переселенцам с переездом, документами, жильем и адаптацией.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Она добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.