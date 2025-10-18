ФСБ рассекретила новые данные о преступлениях фашистов в СССР

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала ранее засекреченные материалы, свидетельствующие о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории города Константиновка в Донецкой области во время Великой Отечественной войны. Соответствующая информация была распространена пресс-службой Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Среди опубликованных бумаг находится официальный акт комиссии от 25 сентября 1943 года, созданной для документального подтверждения фактов жестокого обращения оккупантов с военнопленными и местными жителями. В документе сообщается, что на территории местного химического завода было обнаружено четыре массовых захоронения, в которых покоились останки приблизительно 7 тысяч 800 человек.

В материалах также содержатся показания очевидцев, в том числе одного из бывших работников предприятия. Он рассказал о бесчеловечном обращении с захваченными в плен красноармейцами. Так, им запрещалось даже брать грязный снег, чтобы утолить жажду. Ослушавшихся избивали или сразу расстреливали. Ежедневно в лагере умирали от тридцати до пятидесяти человек.

Также сообщается, что оккупанты тренировали служебных собак на военнопленных. Со слов свидетеля, животные набрасывались на людей, обрывали одежду и наносили серьезные ранения. Имелись случаи, когда людей сбрасывали в ямы живыми и закапывали. В спецслужбе подчеркнули, что публикация этих документов направлена на сохранение исторической памяти и противодействие попыткам оправдать нацизм и его преступления.