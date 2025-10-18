Умер Сергей Кара-Мурза

Советский и российский идеолог, социолог, ученый и публицист Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Причина смерти, дата и место похорон пока не называются.

«Скончался Сергей Кара-Мурза — один из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990–2010-х, человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества, мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать и считаю и буду считать своим учителем», — отметил философ Рустем Фахитов.

Писатель Захар Прилепин заявил, что Сергей Кара-Мурза был для него одним из «главных учителей», а также «одним из самых умнейших и честнейших людей эпохи».

Сергей Георгиевич Кара-Мурза родился 23 января 1939 года в Москве, в семье советского китаеведа Георгия Кара-Мурзы. Его племянник — оппозиционер Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В 1956–1961 годах Сергей Кара-Мурза учился на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1966–1968 и 1970–1972 годах Кара-Мурза был командирован для работы на Кубе. Известность в публицистике получил благодаря публикациям в газетах «Правда», «Советская Россия» и «Завтра».

На счету Кара-Мурзы 50 статей по химии, истории, а также методологии науки, науковедению. Среди его работ такие книги, как «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований», «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Советская цивилизация», «Потерянный разум».

В 1992 году он стал сотрудником Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, а в 2005 году — начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.

Являлся членом Союза писателей России и экспертного совета «Политического журнала».

