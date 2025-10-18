«Тебе еще рано»: люди рассказали о пребывании в загробном мире

Люди по всему миру время от времени попадают в царство мертвых, возвращаются и рассказывают о своем путешествии, пишет «СтарХит».

Часть попаданцев говорит, что в загробном мире было страшно, встреча с потусторонним была ужасной, часть заявляет, что не желала возвращаться, пояснили журналисты.

Так, пострадавший при заготовке древесины инженер из Орегоны Томас Уэлч заметил, что очутился на берегу необъятного огненного озера, оно бурлило и грохотало. На его берегах стояла толпа умерших.

По его словам, окруженный ярким светом мужчина, предположительно Иисус Христос, прошел рядом с ним, посмотрел на душу Томаса, и в этот же момент мужчина пришел в сознание.

Пациентка известного американского доктора Морица Роолингза отметила, что с ужасом вспоминает свое путешествие: там ее встретили жуткие существа, карлики, бесы, она прошла по мрачному тоннелю, но через некоторое время огромное создание отправило ее обратно и она очнулась в больнице.

«Я ощущал себя той же личностью, что и прежде, но у меня не было тела, рук, ног. Я опустил взор вниз, чтобы оглядеть себя, но ничего не увидел. В какой-то момент передо мной появились красные горящие глаза — они смотрели прямо на меня», — рассказал житель Греции Аргирис Митцис.

58-летняя дизайнер интерьеров Светлана пояснила, что видела в загробном мире белый-белый неземной свет, затем услышала голос, он сказал: «Вставай и иди домой. У тебя все хорошо. Верь мне».

Молодая жительница белорусского Пинска сообщила, что прошла через трубу, увидела цветы, дружелюбных женщин, ушедших ранее родственников. Через некоторое время ей сказали: «Тебе еще рано» и отпустили обратно.