Сухоруков отреагировал на слухи об онкологии

Известный актер Виктор Сухоруков назвал враньем информацию о том, что его экстренно госпитализировали из-за подозрения на онкологию и прооперировали. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Утром в субботу, 18 октября, ряд Telegram-каналов заявил, что актер на протяжении нескольких месяцев якобы жаловался на носовые кровотечения, ухудшение слуха и слабость. Врачи госпитализировали его, обнаружили доброкачественную опухоль в носовой полости, сделали операцию, уточнили журналисты.

«Враньё. Сухоруков едет в Петербург играть спектакль «Старший сын». Все остальное вранье. Я прекрасно себя чувствую», — разъяснил артист.

Напомним, что 1 октября мессенджеры распространили слухи об экстренной госпитализации актера. Авторы публикаций уточнили, что медики опасались инфаркта. Вместе с тем, диагноз не подтвердился.

«Это вранье. Его уже сняли из интернета. Какой-то негодяй написал. Я не знаю, с какой целью. Либо дурак, либо лентяй, либо враг», — заявил тогда актер.

Виктор Сухоруков — народный артист России. Уроженец подмосковного Орехово-Зуево окончил в 1978 году ГИТИС. После вуза был приглашен Петром Фоменко в Ленинградский Театр комедии имени Акимова.

Затем перешел в Театр имени Ленинского Комсомола в Ленинграде, с 2011 по 2021 год являлся актером Театра им. Моссовета. В настоящее время сотрудничает со многими театральными коллективами Москвы и Петербурга.

С 1973 года Сухоруков снимается в кино. На его счету не менее 80 киноролей, широкую известность ему принесли картины «Брат», «Остров», «Царь» и «Жмурки».