Отец Илона Маска посетит Казань

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск посетит Казань в воскресенье, 19 октября. Это будет второй российский город, в котором он побывает.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что Казань заинтересовала его своими университетами и прогрессом в области искусственного интеллекта. По его словам, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

— Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь, — передает слова бизнесмена Telegram-канал Shot.

Ранее в ходе своих выступлений на «Форуме будущего — 2050» Эррол Маск назвал Москву лучшей столицей мира. Кроме того, он добавил, что считает Россию одной из лучших стран.

Он также сказал, что Россию демонизируют в западных СМИ и рассказывают о ней «сплошную чушь». По его словам, он всегда мечтал посетить Москву. Маск отметил, что его поразили чистота и чудесные дороги столицы.

Кроме того, Эррол Маск рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Американец сравнил его с меню «мишленовского ресторана».