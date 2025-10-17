Наталья Варлей госпитализирована в московскую клинику

Актриса Наталья Варлей, сыгравшая в фильме «Кавказская пленница», госпитализирована в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что причиной госпитализации стали боли в кисти. Варлей провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела.

Известно, что к медикам 78-летняя актриса обратилась еще 8 октября. Недуг, из-за которого Варлей оказалась в больнице, появляется вследствие перенесенной травмы или долгой работы на компьютере.