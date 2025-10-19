Десятки россиян по-прежнему остаются в рабстве в Мьянме

Десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме, став жертвами вербовщиков из России и Беларуси. По данным SHOT, русскоязычные рекрутеры создали разветвленную сеть по обману соотечественников.

Вербовка ведется через специализированные чаты, где под видом легальной работы за границей ищут моделей, IT-специалистов и других работников. Кандидатам обещают контракт на год, жилье и питание. IT-специалистам предлагают 5000 юаней и процент от сделок, девушкам-хостес — 100$ в день плюс бонусы за клиентов.

Все жертвы попадают в Мьянму через таиландскую границу.

Первую неделю условия соответствуют обещаниям, но затем людей лишают документов и переводят в рабское положение. Как отмечает правозащитник Иван Мельников, десятки россиян продолжают оставаться в плену у организаторов скам-центров.

Недавно правоохранители провели масштабную операцию в Мьянме и Камбодже, арестовав организаторов преступной сети и депортировав 3,5 тысячи иностранцев. Ранее сообщалось о гибели гражданки Белоруссии в таком лагере.