Молодежное движение "Единой России" направило в новые регионы 100 волонтеров

«Молодая гвардия Единой России» отправила в новые регионы России 100 добровольцев со всей страны. Они передадут 20 тонн гуманитарной помощи — медпрепараты, маскировочные сети для бойцов, продукты и предметы первой необходимости, сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что активисты политической силы продолжат оказывать адресную поддержку населению, работать в больницах и госпиталях, организовывать досуговые мероприятия для детей. Также они проведут мероприятия, приуроченные ко Дню отца: адресно поздравят многодетных отцов и участников спецоперации и организуют праздничные акции для многодетных семей.

«О патриотизме можно говорить очень много и красиво. Но, когда нужно реально показать, насколько ты патриот и на что готов, это — настоящее испытание и настоящая жизненная школа. Мы, все, кто сегодня состоит в «Единой России», гордимся вами. Потому что 6,5 тыс. человек за небольшой промежуток времени прошли через эту гуманитарную миссию», — сказал добровольцам секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он добавил, что волонтеры политической силы работали и работают в Донбассе, Новороссии, Курске, Белгороде, Брянске. В рамках гуманитарной миссии все жители исторических регионов РФ почувствовали, что они действительно в одной большой и дружной семье под названием Россия, подчеркнул Якушев.

«Эту работу мы делали и будем делать столько, сколько это необходимо для достижения нашей Победы. А Победа точно будет за нами!», — резюмировал политик.

В партии добавили, что за два года гуманитарная миссия «Молодой гвардии Единой России» не прекращалась ни на день. Они помогают более чем 500 тыс. жителей, способствуют восстановлению мирной жизни, проводят мероприятия и работают в госпиталях.