На ЭКГ-форуме «СО.ЗНАНИЕ» наградили лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжья

На ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» прошла церемония награждения победителей премии «За вклад в достижение национальных целей развития». Лидерами ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа стали предприятия: АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Полиэф» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»), АО «Аммоний» и АО «ПРОМИС».

Достижение национальных целей развития требует консолидации всех ресурсов, в том числе широкого участия предпринимателей. Компании-лауреаты были отобраны, исходя из следующих критериев:

компанией пройдены два этапа ЭКГ-рейтинга;

высокие позиции в ЭКГ-рейтинге (ААА, Лидер);

юридическое лицо зарегистрировано в регионах ПФО;

компания реализует систематическую работу и вносит существенный вклад в развитие региона присутствия компании.

Награды и дипломы победителям вручили полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для нас стало хорошей традицией чествовать лидеров ЭКГ-рейтинга, которые мыслят стратегически, видят свою миссию шире и дальше сиюминутной прибыли. Компании-лидеры доказали, что видят свою цель в активной поддержке регионов, где они работают, в создании достойных условий для своих сотрудников и их семей, в эффективном сотрудничестве с властью. Высокий результат в ЭКГ-рейтинге — это важный сигнал: системная работа таких компаний в интересах общества не остаётся без внимания и является закономерным результатом их зрелой корпоративной политики. Сегодня мы награждаем компании из различных секторов экономики Приволжского федерального округа, которые внесли наибольший практический вклад в достижение национальных целей развития. ЭКГ-рейтинг был создан именно для того, чтобы находить, поощрять и масштабировать лучшие примеры ответственного ведения бизнеса», — отметил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Внедрение ЭКГ-принципов — это не просто модный тренд. ЭКГ — серьёзный драйвер развития территорий, способствующий долгосрочному благополучию жителей. Такой системный подход требует от региональных властей ответственности и глубокого понимания всех социально-экономических процессов. Речь идёт о формировании эффективной экономики пространства, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни каждого человека. Система ЭКГ-рейтинга — полезный инструмент и для оценки собственной работы, эффективности принимаемых властью решений. Рад, что большинство представителей бизнеса в регионах округа понимают важность этого направления», — сказал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил лидеров ЭКГ-рейтинга:

«Уверен, что это особенная победа. Она говорит о том, что каждая из компаний не просто заботится об экономических показателях, но, в первую очередь, берет на себя ответственность перед людьми, обществом и природой. Очень рад, что среди лидеров — и нижегородские компании «Оргхим» и «Промис», которые вкладываются во множество социальных проектов, связанных и с благополучием жителей, и с развитием территорий, и со спортом», — подчеркнул Глеб Никитин.

Победители премии показали, что современный бизнес — это не только цифры и прибыль, но и ответственность перед людьми, обществом и природой. Они реализуют социальные и экологические проекты, поддерживают семьи сотрудников, инвестируют в образование и здоровье, внедряют инновации и устойчивые производственные практики. Награждение дипломами стало символом значимого вклада этих компаний в развитие регионов и страны, подтверждением того, что эффективный бизнес может быть одновременно социально-ориентированным и прогрессивным.

