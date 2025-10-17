Участники забега «Вместе против инсульта» собрали почти 4 миллиона рублей в поддержку фонда ОРБИ

11 октября на ВДНХ прошел пятый ежегодный забег фонда борьбы с инсультом ОРБИ «Вместе против инсульта: каждый шаг считается». В этом году забег прошел при поддержке грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций .

Участвовать в забеге на дистанциях 1 км и 5 км можно было как на территории ВДНХ, так и дистанционно. Для участия в забеге на ВДНХ зарегистрировалось 503 человек, на старт также вышли 28 подопечных фонда, а ещё 188 человек присоединились к забегу онлайн.

География забега охватила города: Архангельск, Воронеж, Горячий Ключ, Екатеринбург, Ереван, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Москва, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Приморский край, Ростов-на-Дону, Саратов, Сочи, Ставрополь, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль, а также Московскую, Нижегородскую, Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую, Тульскую, Архангельскую, Иркутскую области, Красноярский и Приморский края. Кроме российских городов, в забеге приняли участие бегуны в Турции и Армении.

Вместо регистрационного взноса участники открывали личные и командные благотворительные сборы в пользу фонда и привлекали друзей и знакомых делать пожертвования. За два месяца волонтёрам-фандрайзерам удалось собрать более 1 миллиона рублей. Вместе с корпоративным пожертвованиями собранная в пользу фонда ОРБИ сумма составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Сбор средств продолжается до 31 октября включительно на сайте charityrun.ru. Все собранные средства будут направлены на поддержку горячей линии по инсульту 8 800 707 52 29, чтобы каждый нуждающийся мог бесплатно получить профессиональную помощь.

«Каждый шаг на дистанции — это не просто физическая нагрузка, а искренний акт заботы о тех, кто столкнулся с инсультом. Участники забега доказали, что спорт может быть мощным инструментом помощи ближнему», — отметила директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова.

На дистанции 1 км лучший результат среди мужчин показал Андрей Ченцов из команды платформы «Третье мнение», среди женщин – Юлианна Саюрова из команды «Беганутые кайфушники ВДНХ». На дистанции 5 км быстрее всех пробежал Андрей Гребенко, врач-реаниматолог, атлет бегового клуба «Беговой Монастырь», среди женщин – Екатерина Волочаева из команды бегового клуба BegIn Running Club. Кубок командного первенства получили сотрудники благотворительного фонда «Выручаем».

В тройку лидеров волонтерского фандрайзинга вошли Наталья Трофимова, собравшая 85 тысяч рублей в пользу фонда, Ольга Утина — 60 800 рублей, и Евгений Глаголев — 56 тысяч рублей. Победители получили благодарственные грамоты и уникальный мерч с дизайном подопечной фонда, художницы Алисы Деревянко. В церемонии награждения принял участие Михаил Колчугин — друг фонда, который сам пережил инсульт, и уже пять лет поддерживает забег фонда.

Мероприятие поддержали блогеры, медиа, а также партнеры фонда. Среди них инвестиционный холдинг «Финам», Бека РУС, ГНИВЦ, «Кит — Компания инновационных технологий», Lamoda, реабилитационные центры «Три Сестры», «Холмы» и «Янтарь», Луис+, Johnson & Johnson, фонд «Выручаем», Совкомбанк, платформа «Третье Мнение» и сеть клиник Атлас. Поддержку в освещении мероприятия оказали Русская Медиагруппа, PEOPLETALK, , «Осторожно Медиа», Рамблер, Москвичка и Adindex. Амбассадоры благотворительной платформы Tooba: Ирина Писарева, Марина Браду, Элина Магомедова и другие популярные блогеры, поддержали мероприятие своим присутствием.

Особую благодарность выражаем ВДНХ за помощь в организации и продвижении забега, компании Яндекс за предоставленные колонки для подопечных фонда, Сбербанк страхование жизни за страховки для участников забега, а также Спорт-Марафон за приятные сюрпризы для самых активных волонтёров-фандрайзеров. Благодарим «Святой источник», ООО «СДС-ФУДС» и French Bakery за напитки и угощения для участников мероприятия.

Результаты забега опубликованы на официальном сайте.