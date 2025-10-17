Умерла актриса Людмила Егорова

На 87-м году жизни в Санкт-Петербурге скончалась актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова. Об этом сообщили представители культурного учреждения.

© Театр "На Литейном"/ВКонтакте

Уточняется, что Егоровой не стало 15 октября.

«До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы. Мы уверены, что Людмила Ивановна навсегда останется горячо любимой всеми зрителями: взрослыми и детьми. Навсегда останется в памяти и истории Театра "На Литейном". Соболезнуем родным и близким», — говорится в тексте.

О дате, времени и месте прощания театр сообщит позднее.

Егорова дебютировала в кино в 17-летнем возрасте, снявшись в роли санинструктора в драме «Солдаты». Всего в ее фильмографии 30 проектов. Актриса снималась в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Груз 200», «Крик тишины» и другие.