В России предложили выдавать адвокатам оружие

В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие для предотвращения нападения на них. Об этом во время круглого стола в Госдуме заявил адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов Максим Сикач, передает ТАСС.

Сикач обратился к Минюсту с просьбой выдавать адвокату оружие в случае, если ему угрожает действительно физическая опасность. Как это было в Туле, когда на адвоката напали при осуществлении им своих профессиональных обязанностей, причем в арбитражной практике, отметил эксперт.

Он отметил, что за последние 20 лет адвокаты много раз подвергались нападениям. А за 2023-2025 годы, согласно последнему отчету совета ФПА, негативной тенденцией стало увеличение числа нападений на адвокатов в связи с осуществлением их профессиональной деятельности, добавил Сикач.

«То есть мы предлагаем людям пойти туда, где на людей могут и напасть», — отметил он.

Кроме того, эксперт выдвинул предложение ужесточить ответственность за нападение на адвокатов.