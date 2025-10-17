Визит-центр национального парка посетили участники Дней российско-китайского диалога в образовании и культуре

Директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов рассказал гостям о главной задаче парка – сохранении культурного, исторического и природного наследия Западного сектора Российской Арктики. Знакомство с парком началось с сюжета-презентации, показывающем уникальные ландшафты, акваторию, животный и растительный мир полярных архипелагов: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Затем гости познакомились с богатейшей остеологической коллекцией, собранной на территории парка, среди экземпляров которой, например, бивень нарвала, ему более пяти тысяч лет. Кроме того, гостям рассказали о самых значимых экспонатах на исторических стендах. С особым интересом гости послушали рассказ об Иване Папанине.

– Я впервые в России, мне очень понравилось в этом музее, я очень хочу увидеть полярных медведей, и, если у меня появится возможность, я обязательно поеду в Арктику, чтобы увидеть ее своими глазами, – поделился впечатлениями Чжан Ци, сотрудник угольной компании.

Отметим, что в «Русской Арктике» давно знакомы с китайскими туристами. С 2011 года на территории парка, в высокоширотной Арктике, побывало несколько тысяч гостей из Поднебесной.

© Национальный парк "Русская Арктика"

О туристическом потенциале Поморья и возможностях сотрудничества рассказала заместитель министра культуры Архангельской области Анна Тютрина:

– В настоящее время Архангельская область участвует в программе Агентства стратегических инициатив «Открой твою Россию!». Региональная команда разрабатывает турпродукты, ориентированные на иностранных туристов, в том числе на китайских партнеров, — отметила она.

Цель проекта «Дни российско-китайского диалога в образовании и культуре» – укрепление культурных и образовательных связей между Россией и Китаем, развитие совместных проектов в сфере туризма и культуры. В Архангельске программа включает концерты, презентации, экскурсии и переговоры с участием представителей органов власти и бизнес-сообщества из города Юйлинь, провинция Шэньси.