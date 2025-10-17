На площадке ММПЦ «Россия сегодня» 29 октября пройдет заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «Кадровый парадокс медиаиндустрии, PR и маркетинга: как повысить соответствие между образовательными программами и запросами рынка».

В современной медиаиндустрии появляется все больше новых профессий, требующих соответствующих компетенций. В последние годы усиливается спрос на специалистов, способных работать не только в редакциях, но и в смежных сферах: PR, маркетинге, SMM, креативных коммуникациях.

В ходе заседания представители СМИ и образовательных учреждений обсудят совместные цели, выявят успешные практики партнерства между компаниями и вузами, а также проанализируют кейсы адаптации учебных программ к вызовам отрасли.

Модераторами встречи выступят сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике, директор группы сайтов компании «Шкулев Холдинг» Екатерина Квашенкина, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике, генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова, а также директор по развитию Ассоциации менеджеров Максим Черноусов.

Экспертным мнением поделятся:

руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС Сергей Кошкин;

PR-директор группы компаний Аскона Лариса Малышева;

руководитель отдела маркетинга ИД «Коммерсантъ» Александр Розанов.

Для участия в заседании необходима регистрация.

