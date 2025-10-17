Названа причина смерти композитора Тимура Харебова

Умер народный артист Северной и Южной Осетии, композитор Тимур Харебов. Ему было 77 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются, однако известно, что композитор продолжительное время тяжело болел и 16 октября скончался в больнице во Владикавказе, сообщает «Sputnik Южная Осетия».

Тимур Харебов написал более 200 произведений, включая музыку к спектаклям, которые ставились в разные годы на театральных сценах Владикавказа и Цхинвала, к художественным постановкам, документальным и телевизионным фильмам.

В 1983 году написал песню «Мæ Ирыстон» на слова поэтессы Людмилы Галавановой, которая впоследствии стали называть неофициальным гимном Осетии.

