Черногория введет визы для гражан РФ в связи с подготовкой к членству в ЕС

Милатович: Черногория введёт визы для россиян, чтобы вступить в ЕС
Черногория для вступления в ЕС введёт визы для россиян, несмотря на зависимость от российских туристов.
Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович.
«Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор», — сказал он в интервью Politico.
При этом, по его словам, Черногория скоро приведёт визовый режим в соответствие с требованиями Евросоюза.
Издание напоминает, что граждане России могут находиться в Черногории без визы 30 дней, а россияне остаются в стране крупнейшими иностранными инвесторами.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2028 году Черногория может вступить в Европейский союз.