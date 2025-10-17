Черногория введет визы для гражан РФ в связи с подготовкой к членству в ЕС

Черногория для вступления в ЕС введёт визы для россиян, несмотря на зависимость от российских туристов.

© Global look

Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор», — сказал он в интервью Politico.

При этом, по его словам, Черногория скоро приведёт визовый режим в соответствие с требованиями Евросоюза.

Издание напоминает, что граждане России могут находиться в Черногории без визы 30 дней, а россияне остаются в стране крупнейшими иностранными инвесторами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2028 году Черногория может вступить в Европейский союз.