Россияне раскрыли планы на Новый год

Большинство россиян (65 процентов опрошенных) планируют встречать Новый год дома, а еще 5 процентов — в путешествии. Планы соотечественников раскрываются в исследовании ЮMoney и сервиса бронирования «Отелло», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 19 процентов респондентов хотели бы провести праздники в гостях у родных и друзей, а 3 процента — в отелях и санаториях. 55 процентов опрошенных планируют встретить праздник с семьей, 13 процентов — с друзьями, 12 процентов — наедине с собой. Еще 7 процентов проведут Новый год со второй половинкой, 5 процентов — с домашними питомцами.

31 процент россиян хотят отдыхать все праздничные дни, 26 процентов — только первые 2-4 дня, 23 процента — возьмут еще несколько дней отгулов к праздничным.

«Весь январь будут отдыхать еще 10 процентов опрошенных, столько же — будут работать на удаленке без выходных», — говорится в исследовании.

Те соотечественники, которые планируют провести Новый год дома, в основном рассчитывают на бюджет до 10 тысяч рублей на одного человека (64 процента). 33 процента тех, кто собираются в путешествие, закладывают 50-80 тысяч рублей, еще 21 процент готовы потратить 80-120 тысяч рублей, а 19 процентов — 120-180 тысяч рублей.

