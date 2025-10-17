В Минпросвещения рассказали, когда завершится полная подготовка госучебников

В планах Министерства просвещения подготовить все единые учебники для школ к 2030 году.

Об этом на коллегии ведомства сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

Вот некоторые сроки готовности учебников:

2026 год - учебники по естественно-научным предметам для 10-11 классов - биологии, физике, химии, а также учебники по русскому языку (1-11 классы), литературному чтению и литературе.

2029 год - учебники по иностранному языку (5-11 классы) и физической культуре (1-11 классы).

Полную подготовку государственных учебников планируется завершить к 2030 году, а закупку для всех школ страны - к 2032 году.