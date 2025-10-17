Боец ВС РФ жестко высказался об оскорбившем чиновника Федорищеве

Боец СВО, казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев раскритиковал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Как сообщает News.ru, он считает, что таким поведением он подставляет Волжское казачье войск и одно из его самых боевых подразделений на СВО — батальон БАРС-15 «Ермак».

Деев отметил, что волжские казаки оказали главе региона огромное доверие и честь, когда приняли его в казачьи ряды. Человек, который назвал себя казаком, должен становиться образцом для других и не оскорблять окружающих, в том числе людей старшего возраста.

«У казаков так не принято. Мы старших почитаем. Матерная ругань православным не к лицу. И так у казаков сейчас много недоброжелателей, которые постоянно говорят про "ряженых с нагайками"», — сказал боец спецоперации.

Ранее Федорищев извинился за то, что уволил матом Жидкова, попросив прощения у жителей, которые услышали эту «форму». При этом он признался, что его возмутила халатность Жидкова.