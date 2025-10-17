В Госдуме хотят урегулировать порядок лишения прав алиментщиков

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову с предложением урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, лишением специального права занимаются приставы по решению суда для взыскания долга. Это могут быть различного рода временные ограничения, продолжающиеся до выплаты задолженности. Как правило, лишают права управления транспортными средствами, а могут лишить и права владения оружием и других специальных прав.

Таким образом Останина хочет исключить произвольное применение судебными приставами лишения специального права. В то же время парламентарий подчеркивает, что в настоящее время приставы применяют индивидуальный подход к каждому должнику с целью побуждения к уплате алиментов. Такая практика, по мнению Останиной, должна быть прекращена. И все меры, касающиеся лишения специального права, должны находиться в рамках подзаконных нормативных правовых актов.