У кого сегодня день рождения: известный рэпер и пилот гонок «Формулы-1»

17 октября на свет появились знаменитый рэпер, турецкий поп-исполнитель и пилот гонок «Формулы-1». Кто еще празднует сегодня день рождения, в материале «Рамблера».

Сегодня принимает поздравления Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный в мире под псевдонимом Эминем. Американский рэпер и продюсер продал более 100 миллионов альбомов по всему миру, получив неформальный титул «короля хип-хопа». Родился музыкант 17 октября 1972 года в Миссури в США. Сегодня ему исполняется 52 года. Эминем является обладателем 15 премий «Грэмми».

Таркан

Также 17 октября 1972 года, но уже в городе Альцай в Германии, появился на свет Хюсаметтин Таркан Теветоглу, получивший известность как Таркан. Он является одним из самых известных турецких музыкантов в мире. Мировой успех пришел к Таркану в конце 1990-х — начале 2000-х. Именно тогда он выпустил песни Simarik и Sikidim, которые возглавили множество европейских хит-парадов.

Пилот «Формулы-1» Кими-Матиас Райкконен родился 17 октября 1979 года в Эспоо. Он является чемпионом мира, двукратным вице-чемпионом и трехкратным бронзовым призером гонок. Райкконен получил прозвище «Ледяной человек» за свою невозмутимость даже в напряженных ситуациях, а также умение рисковать и справляться с любой скоростью.

Кто еще родился 17 октября:

1912 год — глава Римско-католической Церкви, папа Римский Иоанн Павел I;

1917 год — герой Сталинградской битвы Яков Павлов;

1948 год — американский писатель Роберт Джордан;

1969 год — американский актер Вуд Харрис;

1983 год — английская актриса и продюсер Фелисити Джонс.