В ОП предложили депортировать мигрантов, склоняющих россиянок к абортам

Иностранных граждан, склоняющих россиянок к абортам, необходимо выдворять из страны. С подобной инициативой в пятницу, 17 октября, выступила заместитель председателя Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

По ее словам, во многих российских регионах уже ввели закон о запрете к склонению женщин к аборту. Подобные ограничения действуют в Псковской и Новгородской областях, Мордовии и Коми.

— В регионах, где законы уже действуют, зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к аборту. В нескольких случаях благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить прерывание, — объяснила она.

В рамках инициативы предлагается штрафовать мигрантов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, либо арестовывать их. Также предусматривается последующее выдворение за пределы России, передает ТАСС.

Русская православная церковь (РПЦ) в свою очередь поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере.